طويل الأمد يصيب الملايين.. اختبار دم جديد يحقق دقة 96% في تشخيص متلازمة التعب المزمن

ووفقًا لما نشره موقع Interesting Engineering، فإن الاختبار الجديد بلغت دقته 96%، ما يمثّل نقلة نوعية في تمكين المرضى من الحصول على تشخيص سريع ودقيق بعد سنوات من التشخيص الخاطئ والارتباك الطبي. ويأمل الباحثون أن يفتح هذا الإنجاز الباب أمام تطوير اختبار مشابه لتشخيص “كوفيد طويل الأمد” الذي يتشابه في أعراضه مع متلازمة التعب المزمن.