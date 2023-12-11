"القحطاني" يحذر من استخدام إبر التنحيف لأكثر من سنة: قد تؤدي لشلل المعدة وانسداد الأمعاء

وبيّن خلال حديثه لبرنامج "تفاعلكم" عن فوائد ومخاطر إبر التنحيف، أن إحدى وظائف هذه الإبر هي تقليل حركة المعدة والأمعاء من خلال هرمونات في الجهاز الهضمي، وعند استخدامها لفترة طويلة قد يؤدي ذلك ربما إلى حدوث شلل في المعدة، موضحًا أن من أصيبوا بهذا الشلل كانوا أيضًا مرضى بالسكري.