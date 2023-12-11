"القحطاني" يحذر من استخدام إبر التنحيف لأكثر من سنة: قد تؤدي لشلل المعدة وانسداد الأمعاء

حذر رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة البروفيسور عائض القحطاني من تجاوز استخدام إبر التنحيف لأكثر من سنة؛ إذ سيكون الشخص عندها معرضًا لخطورة شلل المعدة وانسداد الأمعاء، مستدركًا: لكن الخطورة ليست بدرجة عالية ربما من 1 - 3%.
وأوضح البروفسير "القحطاني" في هذا الصدد أن "الفترة الزمنية الآمنة لاستخدام إبر التنحيف هي ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر على ألا تتجاوز السنة".
وبيّن خلال حديثه لبرنامج "تفاعلكم" عن فوائد ومخاطر إبر التنحيف، أن إحدى وظائف هذه الإبر هي تقليل حركة المعدة والأمعاء من خلال هرمونات في الجهاز الهضمي، وعند استخدامها لفترة طويلة قد يؤدي ذلك ربما إلى حدوث شلل في المعدة، موضحًا أن من أصيبوا بهذا الشلل كانوا أيضًا مرضى بالسكري.
وأفاد "القحطاني" بأن إبر التنحيف الجديدة "زيباوند" هي نفسها عقار "مونجارو"، وهي تُستخدم مباشرة لعلاج السمنة، مؤكدًا أن فوائد الإبر ليست بسببها، وإنما ناتجة عن إنقاص الوزن.
وأضاف "القحطاني" أن انسداد الأمعاء نادر الحدوث ولا يستوجب القلق، ولكن نصيحتي لمن يستخدم إبر التنحيف بألا تطول الفترة، وتكون خلال الفترة الآمنة من 3 أشهر إلى سنة، لكن لا يتجاوز استخدامها السنة متواصلة بشكل يومي!
وذكر أن انسداد الأمعاء وظيفي بسبب بطء حركتها، وللأسف بعض الحالات التي أصيبت بهذا الانسداد وجدوا أنه خلل وظيفي دائم ولا يمكن علاجه والشفاء منه.