كفى قرارات سيئة.. 5 أنواع من الأطعمة والمشروبات لا تتناولها ومعدتك خاوية

وفقًا للأطباء، قد يؤدي تناول الأطعمة السكرية على معدة فارغة إلى ارتفاع أسرع في مستويات الأنسولين والسكر في الدم، مما يؤدي غالبًا إلى انهيار الطاقة بعد فترة وجيزة، ولمنع ذلك، تناول الأطعمة الغنية بالألياف أولًا، حيث تعمل الألياف على إبطاء امتصاص السكر، وبالتالي دعم ارتفاع أبطأ في نسبة السكر في الدم، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن للأطعمة السكرية أيضًا أن تسبب الإسهال إذا تم تناولها على معدة فارغة، ويحدث هذا عندما يتم سحب الإلكتروليتات والسوائل من مجرى الدم إلى أمعائك، وهي محاولة من الجهاز الهضمي لموازنة التركيز العالي من السكر، والنتيجة هي حركات أمعاء رخوة ومائية، والتي يمكن أن تكون غير مريحة للغاية.