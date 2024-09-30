يحدث في كثير من الأسر.. طبيب نفسي: 8 علامات تدل على وجود غضب مكبوت بين الزوجين

ويضيف "جيليهان": عندما يكون الزوجان غاضبين، يمكن أن يكون الاعتراف بمشاعر الغضب ومشاركتها أمرًا صعبًا، وهو ما يخلق صراعًا مكتومًا قد يؤدي إلى الانفجار في أي موقف حتى لو كان صغيرًا، وبالعكس، يمكن أن يؤدي التعامل مع الغضب غير المعترف به إلى علاقة أقوى بين الطرفين.