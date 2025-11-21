مع دخول الخريف.. طبيبة أمريكية: 3 تغييرات طبيعية تؤثر في الجسم والحالة النفسية

ووفقًا لتقرير على موقع "very well health" الطبي، تقول الدكتورة معلوف إن أيام الخريف القصيرة تؤدي إلى انخفاض التعرّض للشمس، مما يقلّل مستويات فيتامين د. وتضيف: "يمكن أن يحدث نقص فيتامين د في الخريف والشتاء، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب". كما تقلّل قلة أشعة الشمس إنتاج السيروتونين، ما يُفاقم أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي.