مع دخول الخريف.. طبيبة أمريكية: 3 تغييرات طبيعية تؤثر في الجسم والحالة النفسية

تؤكد الدكتورة تريزا معلوف، طبيبة الصحة العامة الأمريكية، أن الجسم والدماغ يتأثران بانخفاض درجات الحرارة وقلة ضوء النهار، راصدةً ثلاثة تغييرات طبيعية رئيسية تنعكس بشكل مباشر على الصحة النفسية والجسدية للملايين.
ووفقًا لتقرير على موقع "very well health" الطبي، تقول الدكتورة معلوف إن أيام الخريف القصيرة تؤدي إلى انخفاض التعرّض للشمس، مما يقلّل مستويات فيتامين د. وتضيف: "يمكن أن يحدث نقص فيتامين د في الخريف والشتاء، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب". كما تقلّل قلة أشعة الشمس إنتاج السيروتونين، ما يُفاقم أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي.
يزداد إنتاج الميلاتونين -هرمون النوم- مع طول الليل، وهو ما يُسبّب الشعور بالخمول. ويوضح التقرير: "ينتج جسمك المزيد من الميلاتونين في الخريف والشتاء، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب". وتفسّر هذه الزيادة إحساس الكثيرين بانخفاض الحافز والنعاس صباحًا.
يُؤدي الطقس البارد إلى تراجع النشاط البدني، إذ "يمارس معظم الناس نشاطًا بدنيًا أقل في الأشهر الباردة والمظلمة". ويحمل هذا الخمول مخاطر تشمل ضعف المناعة، تباطؤ الأيض، هشاشة العظام والعضلات، وزيادة الوزن.
ولمواجهة هذه التغيّرات الصحية الموسمية، يُوصي الخبراء بالتعرّض للضوء الساطع صباحًا، والحصول على فيتامين د من مصادره المناسبة، إضافة إلى ممارسة نشاط بدني منتظم في الأماكن المغلقة.