7 أطعمة تحتوي على دهون صحية أكثر من الأفوكادو وتدعم القلب والمناعة

نصائح غذائية مهمة

رغم فوائد الدهون الصحية، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة في السعرات الحرارية. يُنصح بالتحكم في حجم الحصة، وعدم تجاوز 30% من إجمالي السعرات اليومية من الدهون، مع الحد من الدهون المشبعة لأقل من 6%.