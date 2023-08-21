نشاط وتحصيل.. 6 خطوات لتحضير "حقيبة غذائية سليمة للطالب"

شددت مدينة الملك سعود الطبية على أهمية وجبة الإفطار، مشيرة إلى أنها من الوجبات المهمة من الناحية الغذائية، حيث تساعد على زيادة النشاط والتحصيل العلمي للطلاب، كونها تمد الجسم بالعناصر المهمة.
وأوضحت "سعود الطبية"، أن هناك 6 خطوات ينبغي اتباعها لتحضير حقيبة غذائية سليمة للطالب، وتتمثل في "غسل اليدين بالماء والصابون قبل إعداد الطعام"، و"عدم استخدام لوح تقطيع اللحوم أثناء تقطيع الفواكه والخضراوات"، و"تنويع الخيارات لزيادة القيمة الغذائية لوجبة الطالب".
وأضافت عبر إنفوجراف أنه يجب "حفظ الطعام في الثلاجة حتى وقت وضعه في الحقيبة صباحاً"، مشيرة إلى أن "كمية الطعام لا يجب أن تزيد على الحاجة كي لا يتعفن الطعام المتبقي"، منوهة إلى ضرورة "إغلاق الحقيبة بإحكام وعدم تعريضها للشمس".