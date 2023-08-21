نشاط وتحصيل.. 6 خطوات لتحضير "حقيبة غذائية سليمة للطالب"

وأضافت عبر إنفوجراف أنه يجب "حفظ الطعام في الثلاجة حتى وقت وضعه في الحقيبة صباحاً"، مشيرة إلى أن "كمية الطعام لا يجب أن تزيد على الحاجة كي لا يتعفن الطعام المتبقي"، منوهة إلى ضرورة "إغلاق الحقيبة بإحكام وعدم تعريضها للشمس".