أعراض تشبه الإنفلونزا وعدوى الصدر.. هؤلاء هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالإنتان

ووجد وفق "روسيا اليوم" أن الأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات الأكثر فقرًا، كانوا أكثر عُرضة بنسبة 80% للإصابة بالإنتان مقارنة بنظرائهم في المناطق الأكثر ثراء. كما كان الخطر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم أعلى بكثير.