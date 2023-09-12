نساء لا يذهبن للفراش مبكراً.. تحذير لعشاق السهر: سكري مع "البومة الليلية"!

ووفق "روسيا اليوم"، قال "تياني هوانغ" عالم الأوبئة المساعد في قسم تشانينغ لطب الشبكات في مستشفيات بريغهام والنساء في الولايات المتحدة: "يشير النمط الزمني، أو التفضيل اليومي، إلى التوقيت المفضل لدى الشخص للنوم والاستيقاظ، ويتم تحديده جزئياً وراثياً، لذلك قد يكون من الصعب تغييره. وقد يحتاج الأشخاص الذين يعتقدون أنهم (بومة ليلية) إلى إيلاء مزيدٍ من الاهتمام لأسلوب حياتهم، لأن نمطهم الزمني المسائي قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".