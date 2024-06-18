حياتنا

تجنبوا الحلويات والمقليات.. 6 نصائح للمتكممين خلال أيام العيد تبرزها "سعود الطبية"

دعت لتناول السوائل الكافية لحماية الجسم من الجفاف وتجنب النوم بعد الأكل مباشرة
تجنبوا الحلويات والمقليات.. 6 نصائح للمتكممين خلال أيام العيد تبرزها "سعود الطبية"

وجّهت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من النصائح لمن أجروا عمليات التكميم لاتباعها خلال أيام العيد.

وأوضحت "سعود الطبية" أن على المتكممين تجنب الحلويات والمقليات والمشروبات الغازية، وأكل اللحوم الدسمة عالية الدهون والشحوم.

وأضافت في إنفوجراف توعوي لها أن على المكمم تناول السوائل الكافية لحماية الجسم من الجفاف، وتجنب عادة الأكل بعد النوم مباشرة، وعدم التوقف عن التمارين الرياضية أو تناول الفيتامينات والمكملات، بالإضافة إلى ضرورة تناول الخضراوات المطبوخة مع كل وجبة وفي حال عدم توفرها يمكن تناول السلطات أو الخضراوات الورقية.

مدينة الملك سعود الطبية
عيد الأضحى المبارك

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