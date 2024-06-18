تجنبوا الحلويات والمقليات.. 6 نصائح للمتكممين خلال أيام العيد تبرزها "سعود الطبية"

وأضافت في إنفوجراف توعوي لها أن على المكمم تناول السوائل الكافية لحماية الجسم من الجفاف، وتجنب عادة الأكل بعد النوم مباشرة، وعدم التوقف عن التمارين الرياضية أو تناول الفيتامينات والمكملات، بالإضافة إلى ضرورة تناول الخضراوات المطبوخة مع كل وجبة وفي حال عدم توفرها يمكن تناول السلطات أو الخضراوات الورقية.