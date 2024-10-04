المجلس الصحي يقدّم إرشادات لتفادي الإصابة بـ "التهاب الملتحمة"

أوضح المجلس الصحي السعودي أن التهاب الملتحمة هو التهاب يصيب الغشاء المبطن للعين ويصيب إحدى العينين أو كلتيهما وهو سريع الانتشار والعدوى وسهل العلاج ويصيب الأفراد بمختلف الأعمار، وتزداد فرص الإصابة به في الأماكن المزدحمة.
وقال المجلس: يوصى باتخاذ بعض الخطوات لتجنب انتقال العدوى للآخرين من بينها تجنب ملامسة اليدين للعينين وغسل اليدين في أوقات متقاربة.
وأضاف: يجب عدم مشاركة الآخرين في الأغراض الشخصية كالمناشف، وتغيير المناشف وأغطية الوسائد بانتظام.
وأشار المجلس إلى ضرورة استبدال مستحضرات التجميل المستخدمة لمنطقة العينين كالمسكرة.