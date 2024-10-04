المجلس الصحي يقدّم إرشادات لتفادي الإصابة بـ "التهاب الملتحمة"

أوضح المجلس الصحي السعودي أن التهاب الملتحمة هو التهاب يصيب الغشاء المبطن للعين ويصيب إحدى العينين أو كلتيهما وهو سريع الانتشار والعدوى وسهل العلاج ويصيب الأفراد بمختلف الأعمار، وتزداد فرص الإصابة به في الأماكن المزدحمة.