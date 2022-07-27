"الحمدان" يدعو المدخنين إلى تحمل المسؤولية وحماية أطفالهم من خطر السموم

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أصدرت مؤخرًا تقريرًا ذكرت فيه أن التبغ يقتل نصف من يتعاطونه تقريبًا، ويودي بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة سنويًّا، من بينهم أكثر من 7 ملايين يتعاطونه مباشرة، ومنهم 1.2 مليون من غير المدخّنين الذين يتعرّضون لدخانه لا إراديًّا، فيما يعيش نحو 80% من المدخنين البالغ عددهم 1.3 مليار شخص على الصعيد العالمي، ووصفته بوباء التبغ العالمي نظير أنه يودي بحياة شخص كل 4 ثوانٍ، منهم أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين الذين يموتون سنويًّا بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر.