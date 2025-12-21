الخضيري يحذّر: ارتفاع حرارة الغرف والخيام فوق 35 درجة قد يسبب نقص الأكسجين والاختناق

وأوضح الخضيري أن ارتفاع الحرارة يتسبب في صعود ذرات الأكسجين إلى أعلى المكان لكونها ذرات خفيفة منفردة، ما يؤدي إلى انخفاض تركيز الأكسجين عند مستوى الإنسان النائم داخل الغرفة أو الخيمة، في المقابل تهبط غازات أول وثاني أكسيد الكربون إلى الأسفل نظرًا لكونها مركبات أثقل من الأكسجين.