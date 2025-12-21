الخضيري يحذّر: ارتفاع حرارة الغرف والخيام فوق 35 درجة قد يسبب نقص الأكسجين والاختناق

حذّر الدكتور فهد الخضيري من مخاطر ارتفاع درجة حرارة الغرفة أو الخيمة إلى ما يزيد على 33–35 درجة مئوية، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى نقص الأكسجين وحدوث اختناق قد يتطور إلى غيبوبة أو وفاة.
وأوضح الخضيري أن ارتفاع الحرارة يتسبب في صعود ذرات الأكسجين إلى أعلى المكان لكونها ذرات خفيفة منفردة، ما يؤدي إلى انخفاض تركيز الأكسجين عند مستوى الإنسان النائم داخل الغرفة أو الخيمة، في المقابل تهبط غازات أول وثاني أكسيد الكربون إلى الأسفل نظرًا لكونها مركبات أثقل من الأكسجين.
وأشار إلى أن هذا الخلل في توزيع الغازات قد يسبب نقص الأكسجين والاختناق، خاصة في الأماكن المغلقة، مبينًا أن السبب الرئيس في مثل هذه الحالات يعود إلى سوء استخدام وسائل التدفئة وعدم توفر التهوية الكافية.
وشدّد الخضيري على أهمية التهوية الجيدة عند استخدام وسائل التدفئة داخل الغرف أو الخيام، والالتزام بإرشادات السلامة، حفاظًا على الأرواح وتجنب الحوادث الخطرة.