"الغذاء والدواء" تحذر من الإفراط في استخدام "الميلاتونين" وتعدد المخاطر

ولفتت إلى أن إفراز هرمون "الميلاتونين" يرتبط بالتوقيت، يزداد إفرازه في الظلام ويقل في وجود الضوء، ويسهم كمكمل غذائي في التخفيف من الإحساس بأعراض الإرهاق خاصة وقت السفر لاختلاف التوقيت، ويساعد في تقليل الوقت المستغرق في الخلود للنوم.