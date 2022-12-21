"الغذاء والدواء" تحذر من الإفراط في استخدام "الميلاتونين" وتعدد المخاطر

حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم من مخاطر الاستخدام المفرط لـ"الميلاتونين" كمكمل غذائي؛ لكونه يسبب الصداع والغثيان والدوخة وإمكانية تعارضه مع الأدوية الأخرى.
وأوضحت الهيئة أنه يكثر استهلاك "الميلاتونين" للمساهمة في تخفيف أعراض الإرهاق والمساعدة على الخلود للنوم؛ مشددة على ضرورة التعرّف على بعض المخاطر المحتملة قبل الاستخدام.
وتابعت في "إنفوجراف" توعوي أن "الميلاتونين" هو عبارة عن هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي ويساعد على تنظيم دورة النوم للشخص.
ولفتت إلى أن إفراز هرمون "الميلاتونين" يرتبط بالتوقيت، يزداد إفرازه في الظلام ويقل في وجود الضوء، ويسهم كمكمل غذائي في التخفيف من الإحساس بأعراض الإرهاق خاصة وقت السفر لاختلاف التوقيت، ويساعد في تقليل الوقت المستغرق في الخلود للنوم.
وحذرت من أن هناك مخاطر محتملة لاستخدامه المفرط؛ منها الإحساس بالصداع والغثيان والدوخة، كما أنه يتعارض مع أدوية ضغط الدم والسكري ومنع الحمل ويجب استهلاكه تحت الإشراف الطبي.