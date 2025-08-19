النمر: القلب يتأثر بالمشاعر السلبية.. والرياضة دواء فعّال يقي من أمراض الشرايين

وفي السياق ذاته، أوضح أن الرياضة تُعد دواءً فعّالًا للقلب، مبينًا أن ممارسة 30 دقيقة من المشي السريع 5 مرات أسبوعيًا يمكن أن تُقلل من خطر الإصابة بأمراض الشرايين بنسبة تصل إلى 25%، داعيًا إلى جعل النشاط البدني جزءًا أساسيًا من نمط الحياة اليومية للحفاظ على صحة القلب والشرايين.