النمر: القلب يتأثر بالمشاعر السلبية.. والرياضة دواء فعّال يقي من أمراض الشرايين

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن القلب يُعد من أكثر أعضاء الجسم البشري تأثرًا بالمشاعر السلبية، لافتًا إلى أن الصدمات النفسية القوية قد تؤدي إلى إصابته بما يُعرف طبيًا بـ "متلازمة القلب المكسور"، وهي حالة خطيرة قد تصل إلى توقف القلب عن العمل بشكل مفاجئ.
وأضاف "النمر" أن هذه الحالة الطبية المثبتة علميًا تؤكد الارتباط الوثيق بين الصحة النفسية وسلامة القلب، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي للوقاية من الأمراض القلبية.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الرياضة تُعد دواءً فعّالًا للقلب، مبينًا أن ممارسة 30 دقيقة من المشي السريع 5 مرات أسبوعيًا يمكن أن تُقلل من خطر الإصابة بأمراض الشرايين بنسبة تصل إلى 25%، داعيًا إلى جعل النشاط البدني جزءًا أساسيًا من نمط الحياة اليومية للحفاظ على صحة القلب والشرايين.