سببان وراء زيادة وزنك بعد الأربعين.. وهذه نصائح من "أخصائية"

وتنصح الأخصائية استنادًا إلى ذلك جميع الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً بضرورة ممارسة التمارين الرياضية أكثر مما في الثلاثين من العمر، وبصورة دورية ومنتظمة، من أجل حرق الدهون المتراكمة وتقوية العضلات، فبالإضافة إلى زيادة الوزن يفقد الجسم البنية العضلية، حيث ثبت أن الجسم بعد الأربعين من العمر يفقد لأسباب فسيولوجية واحدًا بالمئة من البنية العضلية سنوياً.