هل هناك علاقة بين الطقس البارد وآلام المفاصل؟.. دراسة تكشف عن أغرب النتائج

على سبيل المثال، يقول اثنان من كل ثلاثة أشخاص يعانون "هشاشة العظام" في الركبة أو الورك أو اليد، إن درجات الحرارة الباردة تؤدي إلى تفاقم الأعراض، حسب ما كشفت "دراسات سابقة".