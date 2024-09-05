لا تدعها تسلبك سنوات حياتك.. ماذا يحدث لجسمك عند الإقلاع عن "العادة القاتلة"؟!

وعن ما يحدث للجسم مع بدء الإقلاع عن التدخين، أوضح "صحي القصيم"، عبر إنفوجراف معلوماتي، أنه في غضون 20 دقيقة ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، وخلال 12 ساعة ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم إلى المعدل الطبيعي.