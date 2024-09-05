لا تدعها تسلبك سنوات حياتك.. ماذا يحدث لجسمك عند الإقلاع عن "العادة القاتلة"؟!

شدد تجمع القصيم الصحي، على مخاطر التدخين وأهمية الإقلاع عنه؛ منبهًا إلى أن التدخين يدمر صحة المدخن ويسلبه سنوات من حياته.
وحث التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، المدخنين على حماية أنفسهم ومن يحبون بالإقلاع عن هذه العادة القاتلة، وحجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين عبر تطبيق "صحتي".
وعن ما يحدث للجسم مع بدء الإقلاع عن التدخين، أوضح "صحي القصيم"، عبر إنفوجراف معلوماتي، أنه في غضون 20 دقيقة ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، وخلال 12 ساعة ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم إلى المعدل الطبيعي.
وأضاف: "من 2 إلى 12 أسبوعًا تتحسن الدورة الدموية وتزيد وظائف الرئة، وخلال 1 إلى 9 أشهر يقل السعال وضيق التنفس، وخلال عام واحد يقل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية إلى النصف".