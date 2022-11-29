هل تزعجك النظارة؟ اكتشاف جديد من أمريكا يمنحك قدرات بصرية جيدة

يعاني الكثر من متاعب ارتداء النظارات الطبية، إلا أن الباحثين توصلوا لاكتشاف طبي جديد سيوفر التعب ويمنحك قدرات بصرية جيدة.
وتمت الموافقة على القطرة العينية "فويتي" من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي قطرة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشيخوخي.
وقالت الدكتورة إيلا فاكتوروفيتش، طبيبة العيون في معهد باسيفيك فيجن: "نعلم جميعًا أن نظارات القراءة مزعجة، في غضون 15 دقيقة يمكنك رؤية جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك رؤية هاتفك حتى تتمكن من تحسين نطاق الرؤية".
وأضافت أن "القطرة تستهدف آلية التركيز في العين، وتعمل على تقليص حدقة العين وزيادة التركيز، وهناك أنواع كثيرة من هذا الدواء قيد التجارب، لكن هذا هو أول دواء يتم اعتماده، إنه أمر رائع للغاية"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
ويُعد قصر النظر الشيخوخي، حالة شائعة ومتقدمة تقلل من قدرة العين على التركيز في الأشياء القريبة وعادة ما تؤثر على الأشخاص بعد سن الأربعين.
وتتمثل أعراض قصر النظر الشيخوخي، في "الميل إلى إبعاد الكتاب أو الجهاز اللوحي لجعل الحروف أكثر وضوحًا، وعدم وضوح الرؤية عند مسافة القراءة العادية، وإجهاد العين أو الصداع بعد القراءة أو القيام بعمل عن قرب.
وعليك طلب رعاية طبية فورية إذا كان لديك: "فقدان مفاجئ في الرؤية في عين واحدة مع أو بدون ألم، ورؤية ضبابية مفاجئة، أو شاهدت ومضات من الضوء أو بقعًا سوداء أو هالات حول الأضواء، أو لديك رؤية مزدوجة".