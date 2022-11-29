هل تزعجك النظارة؟ اكتشاف جديد من أمريكا يمنحك قدرات بصرية جيدة

وعليك طلب رعاية طبية فورية إذا كان لديك: "فقدان مفاجئ في الرؤية في عين واحدة مع أو بدون ألم، ورؤية ضبابية مفاجئة، أو شاهدت ومضات من الضوء أو بقعًا سوداء أو هالات حول الأضواء، أو لديك رؤية مزدوجة".