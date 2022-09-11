3 أطعمة للإفطار تساعد في الحفاظ على صحة القلب

رغم أن أمراض القلب تُعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم؛ إلا أن هناك عوامل بسيطة يمكن اتباعها بسهولة للمساعدة في الوقاية من هذه الحالات الطبية الطارئة.