3 طرق للتكيف والعلاج.. صورة لقصر النظر والمعرّضين له تقدمها "الصحة"

قدّمت وزارة الصحة، صورة مقرّبة عن الفئات الأكثر عُرضة لقصر النظر، موضحة الأعراض وطرق التكيف والعلاج.
تفصيلاً، قالت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "تويتر"، إن قصر النظـر "هو نوعٌ من أنواع العيـوب الانكساريـة وأكثرها شيوعاً، حيث يرى الشخص المصاب بهذا المرض الأشياء القريبة بوضوح، بينما تصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة".
وعن الفئات الأكثر عُرضة لقصر النظر، أوضحت أن "الأطفال ومَن هم في مرحلـة بلوغ هم من الأكثر عُرضة، ومَن لديه تاريخ عائلي بهذا المرض".
وبيّنت أن أعراض قصر النظر تشمل "صعوبة رؤية الأشياء البعيدة، والصداع نتيجة إجهاد العينين، ورمـش وفـرك العينين باستمرار".
وقالت إن من طرق التكيف مع قصر النظر والعلاج "النظارات الطبية، والعدسات اللاصقة، وجراحات تصحيح النظر".