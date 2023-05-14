3 طرق للتكيف والعلاج.. صورة لقصر النظر والمعرّضين له تقدمها "الصحة"

تفصيلاً، قالت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "تويتر"، إن قصر النظـر "هو نوعٌ من أنواع العيـوب الانكساريـة وأكثرها شيوعاً، حيث يرى الشخص المصاب بهذا المرض الأشياء القريبة بوضوح، بينما تصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة".