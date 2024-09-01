"سرطان الدم".. صورة تفصيلية من "صحي القصيم" تكشف 12 عرَضًا والسبب المرجح

قدّم تجمع القصيم الصحي، معلوماتٍ تفصيلية عن سرطان الدم "اللوكيميا"؛ مشيرًا إلى أسباب الإصابة به والأعراض.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن سرطان الدم أو اللوكيميا، هو نوع من السرطان يصيب خلايا الدم ويؤثر على إنتاجها في نخاع العظم، ويؤدي إلى زيادة غير طبيعية في عدد خلايا الدم البيضاء؛ مما يؤثر على قدرة الجسم على محاربة العدوى.
وعن أسبابه، أشار "صحي القصيم" إلى أنه لم يُعرف السبب الدقيق لسرطان الدم بعد؛ لكنه يعتقد أنه ينشأ نتيجة تفاعل عوامل وراثية وبيئية معًا، ومع ذلك فإن السرطان نفسه لا ينتقل بالوراثة.
وعلى صعيد أعراضه، أبان التجمع 12 عرضًا منها "التعرق الليلي المفرط، وفقدان الوزن غير المبرر، والكدمات أو النزيف غير مبرر، وضيق التنفس، والالتهابات المستمرة أو المتكررة أو الشديدة، وارتفاع درجة الحرارة غير المبرر".
وأكمل "صحي القصيم" باقي الأعراض: "طفح جلدي أو حكة غير مبررة، وألم في العظام أو المفاصل أو البطن، والتعب الذي لا يتحسن بالراحة أو النوم، وشحوب البشرة بشكل غير عادي، وتورم الغدد الليمفاوية والكبد والطحال، وقد يحدث فقر دم في بعض سرطانات الدم".