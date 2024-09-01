"سرطان الدم".. صورة تفصيلية من "صحي القصيم" تكشف 12 عرَضًا والسبب المرجح

وأكمل "صحي القصيم" باقي الأعراض: "طفح جلدي أو حكة غير مبررة، وألم في العظام أو المفاصل أو البطن، والتعب الذي لا يتحسن بالراحة أو النوم، وشحوب البشرة بشكل غير عادي، وتورم الغدد الليمفاوية والكبد والطحال، وقد يحدث فقر دم في بعض سرطانات الدم".