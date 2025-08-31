لكل مصاب بالسكري.. استشاري يوضح الحدود الآمنة لمؤشرات الصحة: هذه الأرقام الذهبية لا تتجاوزها

كشف استشاري أمراض السكري، الدكتور يوسف آل زاهب، عن الأرقام الطبية التي تمثل حدودًا مهمة ينبغي على مرضى السكري متابعتها باستمرار للحفاظ على استقرار حالتهم الصحية وتجنّب المضاعفات. وأوضح آل زاهب عبر تغريدة مصورة على حسابه في اكس : أن معدل السكر الصائم يجب أن يتراوح بين (80 – 130 ملجم/دسل)، فيما ينبغي أن يكون السكر بعد الوجبة بساعتين أقل من (180 ملجم/دسل). أما السكر التراكمي، فأكد أنه يجب أن يكون أقل من (7%).
وأضاف أن مرضى السكري مطالبون أيضًا بمتابعة ضغط الدم بحيث لا يتجاوز (130/80 ملم زئبقي)، وكذلك مستوى الدهون الثلاثية الذي ينبغي أن يكون أقل من (150 ملجم/دسل)، في حين يجب أن تبقى الدهون الضارة (LDL) دون (70 ملجم/دسل).
ونوّه الاستشاري إلى أن هذه الأرقام تمثل معدلات عامة لمعظم المرضى، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة استشارة الطبيب المختص لتحديد المؤشرات الأنسب لكل مريض حسب حالته الصحية وظروفه الفردية.