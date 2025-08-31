لكل مصاب بالسكري.. استشاري يوضح الحدود الآمنة لمؤشرات الصحة: هذه الأرقام الذهبية لا تتجاوزها

كشف استشاري أمراض السكري، الدكتور يوسف آل زاهب، عن الأرقام الطبية التي تمثل حدودًا مهمة ينبغي على مرضى السكري متابعتها باستمرار للحفاظ على استقرار حالتهم الصحية وتجنّب المضاعفات. وأوضح آل زاهب عبر تغريدة مصورة على حسابه في اكس : أن معدل السكر الصائم يجب أن يتراوح بين (80 – 130 ملجم/دسل)، فيما ينبغي أن يكون السكر بعد الوجبة بساعتين أقل من (180 ملجم/دسل). أما السكر التراكمي، فأكد أنه يجب أن يكون أقل من (7%).