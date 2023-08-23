النوم الكافي للاحتياج يدعم جهاز المناعة.. 7 نصائح من تجمُّع المدينة الصحي

وأوضح التجمُّع أن النوم الصحي يدعم جهاز المناعة مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى ولا بد من أخذ الحاجة الكافية منه، مشيرة إلى أن الحرمان من النوم يضعف نظام الدفاع في الجسم ويجعله أكثر عُرضة للإصابة بالفيروسات.