النوم الكافي للاحتياج يدعم جهاز المناعة.. 7 نصائح من تجمُّع المدينة الصحي

نصح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي بضرورة الحصول على كميات كافية من النوم وفق احتياج الجسم لدعم جهاز المناعة.
وأوضح التجمُّع أن النوم الصحي يدعم جهاز المناعة مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى ولا بد من أخذ الحاجة الكافية منه، مشيرة إلى أن الحرمان من النوم يضعف نظام الدفاع في الجسم ويجعله أكثر عُرضة للإصابة بالفيروسات.
ونصح بضرورة أخذ الحاجة الكافية من النوم، والالتزام بوقت محدّد للنوم والاستيقاظ، وتجهيز بيئة مريحة وباردة ومظلمة وهادئة، وتجنب المأكولات الثقيلة قبل النوم، أو تناول الكافيين، خاصة بعد الظهر وفترة المساء.
ودعا التجمُّع في إنفوجراف توعوي على صفحته في "إكس"، إلى تجنب أداء المهام والواجبات المدرسية في نهاية اليوم، وممارسة الرياضة بشكلٍ منتظمٍ في وقتٍ مبكرٍ من النوم.