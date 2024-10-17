الأطفال أقل من 6 أشهر.. 5 موانع لتلقي لقاح الإنفلونزا يُبرزها "صحي الطائف"

وحذّر أيضًا من تلقي اللقاحات للأشخاص الذين لديهم ارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة (لكن يمكنهم أخذ التطعيم بعد أن تستقر لديهم درجة الحرارة)، ومَن ظهرت لديهم متلازمة غيلان باري في وقت سابق بعد أخذ التطعيم.