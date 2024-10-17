الأطفال أقل من 6 أشهر.. 5 موانع لتلقي لقاح الإنفلونزا يُبرزها "صحي الطائف"

نصح تجمع الطائف الصحي، بعدم التردد في أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، حمايةً لنفسك وأحبابك، ولقضاء "شتاء آمن"؛ لافتًا إلى أن اللقاح متوفر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وكشف "صحي الطائف" عن أبرز 5 موانع لأخذ التطعيم؛ أبرزها لمن لديهم حساسية شديدة ضد التطعيم للإنفلونزا في وقت سابق، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، ومن لديهم حساسية شديدة من البيض.
وحذّر أيضًا من تلقي اللقاحات للأشخاص الذين لديهم ارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة (لكن يمكنهم أخذ التطعيم بعد أن تستقر لديهم درجة الحرارة)، ومَن ظهرت لديهم متلازمة غيلان باري في وقت سابق بعد أخذ التطعيم.