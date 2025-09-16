في مسودة للتشاور حتى 27 سبتمبر.. "الصحة العالمية": السمنة مرض مزمن.. وتوصي بأدوية إنقاص الوزن!
أوصت منظمة الصحة العالمية (WHO) لأول مرة باستخدام أدوية إنقاص الوزن، خصوصاً فئة "جي إل بي-1" المطورة من شركتي "نوفو نورديسك" و"إيلي ليلي"، لعلاج السمنة المزمنة لدى البالغين (مؤشر كتلة الجسم ≥30)، إلى جانب استشارات تغيير السلوك.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، وجاء في مسودة الإرشادات: "السمنة مرض مزمن ومتفاقم ومتكرر... يصيب أكثر من مليار إنسان عالمياً، ويسهم في ملايين الوفيات التي كان يمكن تجنبها". وقد نشرت المسودة للتشاور حتى 27 سبتمبر 2025، وأكدت المنظمة أن التعامل مع السمنة كـ"مشكلة نمط حياة فقط" هو "رأي عفا عليه الزمن".
ولا تنطبق التوصية حالياً على الأطفال، لكن إرشادات منفصلة قيد الإعداد ، لم تدرج المنظمة هذه الأدوية ضمن "قائمة الأدوية الأساسية" للسمنة، بل أضافتها فقط لمرضى السكري من النوع الثاني المصابين بمضاعفات أخرى، مشيرةً إلى أن "ارتفاع الأسعار يحدّ من إمكانية الحصول عليها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل".
جدير بالذكر أنه في حال الموافقة على التوصية، سيتم إدخال هذه الأدوية ضمن أنظمة الرعاية الصحية الأساسية.