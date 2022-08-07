خبير تغذية يكشف عن 4 أطعمة تساعد في وقف تساقُط الشعر

وتفصيلاً، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر. والخبر السار هو أن بعض الأطعمة يمكن أن تتدخل وتعزز صحة شعرك، بحسب موقع "إكسبريس".