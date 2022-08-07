خبير تغذية يكشف عن 4 أطعمة تساعد في وقف تساقُط الشعر

كشف خبير تغذية عن أربعة أطعمة رئيسية، قال إنها يمكن أن تساعد في وقف تساقط الشعر المزعج، وتعزيز نموه، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وتفصيلاً، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر. والخبر السار هو أن بعض الأطعمة يمكن أن تتدخل وتعزز صحة شعرك، بحسب موقع "إكسبريس".
ويقول خبير التغذية عباس كناني: إن أربعة أطعمة قد تكون فعَّالة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتساقط الشعر؛ إذ يمكن أن يساعد اختيار هذه الأطعمة الجيدة في زيادة إنتاج الدهون لديك، وكذلك إيقاف تساقط الشعر.
الأطعمة الواعدة التي حددها "كناني" هي: البطاطا الحلوة، السبانخ، الأسماك الدهنية والبيض.
وقال كناني: "تحتوي هذه الأطعمة بشكل طبيعي على فيتامين (د)، الذي يساعد على نمو الشعر، ويقلل من تساقط الشعر عن طريق دعم الغدد في فروة الرأس لإنتاج مادة دهنية، تُعرف باسم الزهم".
وأضاف: "الزهم يساعد في الحفاظ على فروة الرأس رطبة؛ وهذا بدوره يعزز نمو الشعر، ويوقف تساقُط الشعر".
وأوصى خبير التغذية باختيار حصة واحدة على الأقل من الأسماك الدهنية أسبوعيًّا، أي ما يعادل نحو 140 غرامًا. والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل.
وإذا كانت هذه الأطعمة الأربعة لا تبدو جذابة بالنسبة لك فقد أوضح كناني الخيارات الأخرى التي يمكن أن تعزز صحة شعرك.
المجموعة الغذائية الأخرى التي أوصى بها هي: المكسرات واللحوم؛ لأنها غنية بفيتامين (ب) الذي يسمى البيوتين.
وقال: "يعمل البيوتين من خلال المساعدة على إنتاج الكيراتين، وهو بروتين يساعد على تقوية الشعر، ومنع تلف بصيلاته. وثبت أن البيوتين يعزز نمو الشعر، كما أنه يقلل من معدل تساقطه".
وقد تكون المكسرات البرازيلية فعَّالة بشكل خاص؛ لأنها تحتوي أيضًا على السيلينيوم الذي يشجع دورة نمو الشعر على العمل بشكل صحيح، ويُستخدم في العديد من مكملات تساقُط الشعر.
الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة أيضًا هي: الفلفل والجوافة والبروكلي والحمضيات.
وقال كناني: "هذه الأطعمة غنية بفيتامين (سي)، وهو مضاد للأكسدة، ويقلل من الضغط الواقع على بصيلات الشعر بسبب الجذور الحرة. ينتج فيتامين (سي) أيضًا الكولاجين، وهو حمض أميني، يعمل بمنزلة لبنة لبناء شعر كثيف وصحي".
وتابع: "النقص الشديد في فيتامين (سي) يمكن أن يسبب فقر الدم، ومن آثاره الجانبية تساقُط الشعر".