دراسة: فيروس شائع يندمج بالحمض النووي ويحفّز سرطان الجلد مباشرة

وبيّنت الدراسة أن المريضة كانت تعاني من اضطراب مناعي وراثي منع خلاياها التائية من مهاجمة الفيروس، ما سمح له بالتكاثر داخل خلايا الجلد. وبعد تشخيص الحالة بدقة، خضعت لعملية زرع خلايا جذعية من نخاع العظم لاستبدال خلاياها المناعية المعطلة، ما أدى إلى القضاء التام على السرطان واستقرار حالتها الصحية طوال ثلاث سنوات من المتابعة دون أي انتكاسات.