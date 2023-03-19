احرص على بقائه في المعدل.. "الصحة": هذا هو المستوى الطبيعي لقياس ضغط الدم

وتابعت في "إنفوجرافيك" على حسابها بـ"تويتر"، أن ضغط الدم الطبيعي يكون فيه قياس الضغط الانقباضي أقل من 120، والانبساطي أقل من 80، في حين يرتفع في حالة ما قبل المَرَضي إلى ما بين 120 - 139 للانقباضي، ومن 80 إلى 89 للانبساطي.