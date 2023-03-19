احرص على بقائه في المعدل.. "الصحة": هذا هو المستوى الطبيعي لقياس ضغط الدم

أوضحت وزارة الصحة مستويات ضغط الدم الطبيعية والآمنة للفرد.
وأكدت الوزارة أن مستويات قياس ضغط الدم تنقسم إلى ضغط الدم الانقباضي وهو الرقم الذي يظهر في الأعلى وقت القياس، وضغط الدم الانبساطي وهو الرقم الذي يظهر بالأسفل.
وتابعت في "إنفوجرافيك" على حسابها بـ"تويتر"، أن ضغط الدم الطبيعي يكون فيه قياس الضغط الانقباضي أقل من 120، والانبساطي أقل من 80، في حين يرتفع في حالة ما قبل المَرَضي إلى ما بين 120 - 139 للانقباضي، ومن 80 إلى 89 للانبساطي.
وقالت: إن حالة ارتفاع الضغط تكون فيها قياسات الانقباضي ما بين 140 إلى 159 والانبساطي بين 90 إلى 99، بينما الارتفاع الشديد يكون أكثر من 160، للانقباضي و100 للانبساطي.
جدير بالذكر أن قياس ضغط الدم يبدأ من عمر 18 عامًا فما فوق.