كيف نفرّق بين نغزات القلب الحقيقية والقولون والقلق؟.. "النمر" يوضح

كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن الفارق بين نغزات القلب الحقيقية وبين القولون والقلق.
وقال "النمر": النغزات لثوانٍ في الجانب الأيسر أو الأيمن، وتنتقل من محل إلى آخر؛ ليست من القلب، وقد يكون منشؤها مشاكل بالقولون أو بعض القلق.
وأضاف: القلب يكون في منتصف المسافة بين الثديين، ويكون ألمه شديدًا ويستمر من ٢ إلى ٥ دقائق وربما أطول حسب الحالة، ويكون معه غثيان وتعرق وقد يصاحبه ألم في الرقبة أو العضد.
وفي وقت سابق نفى النمر، وجود علاقة بين "التنميل" في اليد اليسرى وأعراض أمراض القلب.
ونصح بضرورة المواظبة على الفحص الدوري الروتيني؛ لأهميته في اكتشاف الأمراض الصامتة.