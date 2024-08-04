5 مهيجات و5 لتقليل الأعراض.. مرض "الصدفية" في إيضاح لـ"صحي القصيم"

كشف تجمع القصيم الصحي، عن طبيعة مرض الصدفية وأبرز مهيجاته؛ مشيرًا إلى كيفية التقليل من أعراضه.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الصدفية هي تهیج مزمن يصيب الجلد، يتميز بوجود بقع حمراء بارزة وقشور فضية على الجلد.
وأشار "القصيم الصحي" إلى أن من أبرز مهيجات الصدفية: "إصابة الجلد، والضغوط النفسية، وبعض الأدوية، والتدخين، والإصابة بعدوى في الحلق".
وعن كيفية التقليل من أعراض الصدفية، دعا التجمع إلى ترطيب الجلد، وتناول الأغذية الصحية، وممارسة النشاط البدني، والالتزام بالأدوية؛ بحسب إرشادات الطبيب، وتجنب المهيجات.