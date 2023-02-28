بين "ألم الدفع" والمحاسبة العقلية.. ورقة بـ100 دولار قد توفر عليك مالك!

وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة ربما تكون مشكلة حقيقية بالنسبة للإنفاق؛ فزيادة الأتمتة تعني سهولة أكبر في الإنفاق، وهذا ليس جيدًا دائمًا، ومع حمل أوراق نقدية من فئات كبيرة في محفظتك؛ فإنك تُلجِم نفسك عن إنفاق الكثير، لكنها ليست استراتيجية مضمونة، لكون بعض المتاجر لا تقبل هذه الفئات؛ لعدم توفر نقدية لردّ الباقي؛ فضلًا عن أن حيازة الأموال في المحفظة قد يعرّض الشخص للخسارة، إما بسبب السرقة وإما بسبب فقدان المحفظة.