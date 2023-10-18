متوفرة في كل بيت.. تقرير: 8 مشروبات أفضل من المكملات الغذائية لتقوية العظام

كما أن تناول عصير الطماطم بكميات معتدلة يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة العظام؛ وذلك بسبب محتواه العالي من اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية التي تقلل من فقدان العظام؛ لكن يجب مراعاة أن الإفراط في تناول عصير الطماطم ربما يزيد من خطر الأوكسالات؛ مما قد يترتب عليه تعرض لخطر الإصابة بحصوات الكلى.