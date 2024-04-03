اللقاح يقلل نسبة الإصابة وحدّتها.. "الصحة" تبرز أهم 4 حقائق عن "الحزام الناري"

واصلت وزارة الصحة حملتها التوعوية حول مرض الحزام الناري؛ مبرزة أهم أربع حقائق حول المرض، وأهمية أخذ اللقاح لتقليل نسبة الإصابة وحدّتها.
وأوضحت الوزارة أن البالغين فوق 50 عاماً فأكثر يصابون بالمرض؛ لأنه ينشط نتيجة إصابتهم بالجدري المائي "العنقز" في أثناء الطفولة.
وأضافت "الصحة"، من بين كل 3 أشخاص سبقت إصابتهم بالجدري المائي يُصاب فردٌ واحدٌ بالحزام الناري، ويسبّب المرض ألماً شديداً في جانب واحد من الجسم، واللقاح يعد أفضل وسائل الوقاية.
وكانت الوزارة قد أكّدت في وقتٍ سابقٍ، أن الفيروس ينشط عند التعرُّض لعوامل تضعف الجهاز المناعي، مثل: التقدُّم في العمر، والأمراض المزمنة، والأمراض المناعية.