تخلصوا منها فوراً.. السلطات الأمريكية تحذر من 4 أواني طهي هندية ملوثة بمادة الرصاص السامة

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من خطورة 4 أدوات مطبخ هندية الصنع تحتوي على مستويات عالية من الرصاص السام، مما يعرّض المستهلكين لخطر السرطان والتوحد وأمراض القلب والكلى. جاء ذلك بعد فحوصات مخبرية كشفت تسرب المادة السامة إلى الطعام أثناء الطهي.
أسماء المنتجات الخطرة
ووفقاً لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أكدت FDA أن المنتجات المشمولة هي:
-3 أوعية دائرية (مسطحة القاع) من العلامات التجارية: تايغر وايت (Tiger White)، وسيلفر هورس (Silver Horse)، وجي كاي فالاباداس (GK Valabadas)، بالإضافة إلى وعاء خاص لغلي الحليب.
وتم العثور على هذه الأدوات في متاجر بولايات نيويورك وإلينوي، دون تحديد نطاق توزيعها في بقية الولايات حتى الآن.
لا يوجد حد آمن للتعرض للرصاص
وأكدت الإدارة في بيان رسمي: " أنه حتى المستويات المنخفضة من الرصاص تشكل خطرًا كبيرًا، خاصة على الأطفال والأجنة، حيث قد يؤدي التعرض إليه إلى ضعف التعلم، والتوحد، وأمراض عصبية خطيرة."
وأضافت أن الأدوات المصنوعة من الألمنيوم أو النحاس أو مواد معاد تدويرها (مثل قطع السيارات) قد تحتوي على الرصاص، الذي يتسرب إلى الطعام عند استخدامها.
من جانبه، حذر خبراء من أن التسمم بالرصاص قد يتسبب في:
-ضعف التركيز وانخفاض الذكاء، عند التعرض المنخفض.
-آلام البطن والقيء والتشنجات والإغماء، عند التعرض العالي.
-زيادة خطر السرطان وأمراض القلب والكلى على المدى الطويل.
ودعت الإدارة المستهلكين إلى، فحص مطابخهم والتخلص من أي أدوات مشابهة فوراً، والإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة عبر موقعها الإلكتروني، كما ناشدت التجار والموزعين التواصل معها للتحقق من سلامة بضائعهم.