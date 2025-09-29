تخلصوا منها فوراً.. السلطات الأمريكية تحذر من 4 أواني طهي هندية ملوثة بمادة الرصاص السامة

لا يوجد حد آمن للتعرض للرصاص

وأكدت الإدارة في بيان رسمي: " أنه حتى المستويات المنخفضة من الرصاص تشكل خطرًا كبيرًا، خاصة على الأطفال والأجنة، حيث قد يؤدي التعرض إليه إلى ضعف التعلم، والتوحد، وأمراض عصبية خطيرة."