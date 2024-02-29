لا تركز في شكل ووزن جسمك.. "القصيم الصحي": 6 أضرار لاضطرابات الأكل

قال تجمّع القصيم الصحي: إن التركيز المفرط في شكل ووزن الجسم من السلوكيات الخاطئة في الأكل، والتي قد تسبب اضطرابات الأكل.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اضطرابات الأكل هي حالات تنتج بسبب التركيز المفرط بوزن وشكل الجسم، مما يؤدي إلى ممارسة سلوكيات خاطئة في الأكل تؤثر بشكل سلبي على الصحة والقدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.
وعن أضرار اضطرابات الأكل، قال "القصيم الصحي": "مشاكل الفم والأسنان، ومشاكل في العضلات والعظام، ومشاكل جنسية، ومشاكل الأمعاء، ومشاكل الدماغ والأعصاب، ومشاكل القلب والأوعية الدموية".