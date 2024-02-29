لا تركز في شكل ووزن جسمك.. "القصيم الصحي": 6 أضرار لاضطرابات الأكل

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اضطرابات الأكل هي حالات تنتج بسبب التركيز المفرط بوزن وشكل الجسم، مما يؤدي إلى ممارسة سلوكيات خاطئة في الأكل تؤثر بشكل سلبي على الصحة والقدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.