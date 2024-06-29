المجلس الصحي يسلط الضوء على 3 أنواع للنشاطات البدنية المهمة للبالغين

وقال المجلس: النوع الأول هو مزاولة النشاط البدني المعتدل لمدة تتراوح بين 150 و300 دقيقة على الأقل على مدار الأسبوع، أو النشاط البدني الشديد لمدة تتراوح بين 75 و150 دقيقة على مدار الأسبوع.