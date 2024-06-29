المجلس الصحي يسلط الضوء على 3 أنواع للنشاطات البدنية المهمة للبالغين

حدّد المجلس الصحي السعودي، ثلاثة أنواع من النشاط البدني الذي يُوصَى به للبالغين.
وقال المجلس: النوع الأول هو مزاولة النشاط البدني المعتدل لمدة تتراوح بين 150 و300 دقيقة على الأقل على مدار الأسبوع، أو النشاط البدني الشديد لمدة تتراوح بين 75 و150 دقيقة على مدار الأسبوع.
وأضاف: النوع الثاني يتعلق بالمسنين الذين يعانون ضعفاً أو صعوبة في الحركة، حيث ينبغي لهم مزاولة النشاط البدني الذي يحسّن التوازن ثلاث مرات أو أكثر أسبوعياً.
وأردف المجلس: النوع الثالث هو مزاولة الأنشطة المقوية للعضلات مرتين أو أكثر أسبوعياً.