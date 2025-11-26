أخصائية تغذية تحذّر: هذه الأطعمة قد تسرّع تساقط الشعر في الشتاء

يؤثر تساقط الشعر على ملايين الأشخاص حول العالم، لا سيما خلال فصل الشتاء، بسبب التوتر وسوء التغذية. وفي بعض الحالات، يرتبط تساقط الشعر ارتباطًا مباشرًا بالنظام الغذائي، خصوصًا عند الإفراط في تناول السكريات والمأكولات الموسمية.
وقدّمت أخصائية التغذية فيني كودامالا قائمة بأطعمة يُنصح بتجنبها للحفاظ على صحة فروة الرأس، مشيرة إلى أن المشروبات السكرية، والمخبوزات، والأطعمة المقلية يمكن أن تسبب التهابات، واختلالًا هرمونيًا، وتهيجًا في فروة الرأس، مما قد يؤدي إلى ترقق الشعر أو تساقطه، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وأوضحت كودامالا أن الإفراط في تناول السكر يحفز البنكرياس على إفراز المزيد من الإنسولين، ما قد يؤثر سلبًا على الأوعية الدموية، ويضعف فروة الرأس والخلايا المسؤولة عن نمو الشعر، مما يجعل الشعر أضعف وأنحف.
ونبّهت إلى أن المشروبات السكرية، مثل الشوكولاتة الساخنة، قد تؤثر سلبًا على صحة الشعر إذا تم استهلاكها بكثرة، مشيرة إلى دراسة نُشرت في مجلة "التغذية والصحة" هذا العام، أظهرت أن الرجال الذين يشربون أكثر من 3.5 لترات من المشروبات الغازية أسبوعيًا كانوا أكثر عرضة للصلع.
وأضافت أن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الحلويات، والكعك، والبسكويت ترفع نسبة السكر في الدم، ما يؤثر بدوره على صحة الشعر. كما أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة، مثل رقائق البطاطس، والآيس كريم، والشوكولاتة، يسهم في تساقط الشعر بشكل مفرط.
وحذّرت كودامالا كذلك من الأطعمة المقلية، مؤكدة أنها تهيّج فروة الرأس وتؤثر على كثافة الشعر ونموه.
أطعمة تنصح الأخصائية بتجنبها في الشتاء للحفاظ على صحة الشعر:
المشروبات الموسمية
الدونات
الكعك
الكوكيز والبسكويت
الفطائر
اللحم المفروم
البطاطس المقلية
معجنات الإفطار
الوجبات السريعة