أخصائية تغذية تحذّر: هذه الأطعمة قد تسرّع تساقط الشعر في الشتاء

وأوضحت كودامالا أن الإفراط في تناول السكر يحفز البنكرياس على إفراز المزيد من الإنسولين، ما قد يؤثر سلبًا على الأوعية الدموية، ويضعف فروة الرأس والخلايا المسؤولة عن نمو الشعر، مما يجعل الشعر أضعف وأنحف.

ونبّهت إلى أن المشروبات السكرية، مثل الشوكولاتة الساخنة، قد تؤثر سلبًا على صحة الشعر إذا تم استهلاكها بكثرة، مشيرة إلى دراسة نُشرت في مجلة "التغذية والصحة" هذا العام، أظهرت أن الرجال الذين يشربون أكثر من 3.5 لترات من المشروبات الغازية أسبوعيًا كانوا أكثر عرضة للصلع.