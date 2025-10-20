اكتشاف بروتين "PF4" كمفتاح لتجديد خلايا الدم ومكافحة الشيخوخة

وأشارت مجلة "Blood" إلى أن الباحثين، وخلال دراستهم لأسباب شيخوخة خلايا الدم، وجدوا أن البروتين "عامل الصفائح الدموية 4" (PF4) تنخفض مستوياته في الجسم مع التقدم في العمر، مما يؤدي إلى ضعف أداء الخلايا الجذعية في نخاع العظام، ويزيد من خطر الإصابة بالالتهابات، وسرطان الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية.