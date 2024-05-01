بـ 42 مليون إسترليني.. بريطانيا تطلق برنامجاً لإنقاذ الرجال من سرطان البروستاتا

ويهدف الفحص التابع للبرنامج للكشف عن المرض حتى في حالة عدم ظهور أي أعراض، وسيكون ترانسفورم أكبر تجربة في فحص سرطان البروستاتا منذ عقدين من الزمن، والتجربة الوحيدة في الوقت الحاضر، وتم تطويره بدعم من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية، والحكومة، التي التزمت بالمساهمة بمبلغ 16 مليون جنيه إسترليني.