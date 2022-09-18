بينها الأكل ببطء.. خبراء تغذية يكشفون عن 4 طرق لمنع الانتفاخ قبل حدوثه

أحد الأسباب الشائعة للانتفاخ هو تناول الطعام بسرعة كبيرة، لذلك إذا كنت معروفًا بتناول وجبات الطعام بسرعة، فقد تكون مهيأً بشدة للانتفاخ، حيث إن هذا السلوك يؤدي إلى ابتلاع كميات زائدة من الهواء، وهي حالة تسمى aerophagia، تسبب أعراضًا غير مريحة في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ.