بينها الأكل ببطء.. خبراء تغذية يكشفون عن 4 طرق لمنع الانتفاخ قبل حدوثه

وفي هذا الصدد، يقول خبراء التغذية، إن لكل منا حساسيته ومحفزاته الفريدة التي قد تؤدي إلى الشعور بالانتفاخ في بطننا، ولكن حسن الحظ، هناك طرق لتقليل احتمالية الإصابة بالانتفاخ المخيف، وفق تقرير لموقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.