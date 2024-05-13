طبيب "روماتيزم": النساء أكثر إصابة بمرض "لمسة الفراشة"

وأضاف، أن الإصابة العالمية بهذا المرض تصل حوالي 2 - 4% من سكان العالم، أي نحو 150 مليون شخص؛ حيث يصيب السيدات في منتصف العمر، بنسبة 80% مقابل 20% للرجال، كما أن الأطفال عرضة للإصابة به.