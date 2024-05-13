طبيب "روماتيزم": النساء أكثر إصابة بمرض "لمسة الفراشة"

أكد طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، أن النساء أكثر عرضة بمرض "لمسة الفراشة" أو متلازمة "الألم العضليّ الليفي"، وخصوصًا الشابات أو اللاتي في منتصف العمر.
وقال: تبلغ نسبة إصابة النساء أكبر بحوالي سبعة أضعاف، ومن أهم أسبابها التوتر النفسي والقلق؛ حيث تعانين من الآم شديدة في العضلات والمفاصل والعظام، خصوصًا عند الحالة النفسية السيئة.
وأضاف، أن الإصابة العالمية بهذا المرض تصل حوالي 2 - 4% من سكان العالم، أي نحو 150 مليون شخص؛ حيث يصيب السيدات في منتصف العمر، بنسبة 80% مقابل 20% للرجال، كما أن الأطفال عرضة للإصابة به.
وقال الدكتور "حسين": إن العديد من مرضى الألم العضلي الليفي، يعانون من اضطرابات في النوم وضعف القدرة العقلية على التركيز والانتباه.
كما يعاني العديد من الأشخاص المصابين بهذا المرض من الصداع التوتري، واضطرابات المفصل الصدغي الفكّي، ومتلازمة القولون المتهيج، والقلق، والاكتئاب.
ولفت إلى أنه في هذه الحالة يكون تناول المسكنات غير مجدٍ، ويكون العلاج من خلال الحالة العصبية والنفسية.
وأوضح طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام، أن من أهم الأسباب الشعور بالقلق والتوتر والحالة النفسية السيئة والاضطراب العاطفي، كما يعتقد أن التجارب المؤلمة مثل الاعتداء العاطفي أو الجسدي أو الجنسي أو تجارب الصدمات في مرحلة الطفولة هي عوامل محفزة لدى الأفراد المعرضين للإصابة بالألم العضلي الليفي.
وتابع: قد ينتج الألم العضلي الليفي، أيضًا عن أمراض مثل: الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو التعرض لبعض المواد الكيميائية، ونتيجة لأي سبب ما يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالمرض.
ونصح الدكتور "ضياء" بضرورة التقليل من التوتر والتحكم بالاكتئاب والبعد عن التعصب والنرفزة، والحرص على النوم الصحي، بحصول الجسم على ساعات كافية من النوم.
كما نصح بالحرص على الوزن الصحي والابتعاد عن التدخين، وتجنب السمنة، وتناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم.
وكذلك الحرص على تناول الأطعمة التي تتواجد بها "الأوميجا 3"؛ لأنها تساعد في التقليل من الالتهابات في الجسم، وممارسة الأنشطة الرياضية البسيطة، معتبرًا أنها من الأمور الهامة التي تقلل من الألم بشكل كبير.