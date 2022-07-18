ما الذي يحصل عند ابتلاع العلكة؟ أخصائي يجيب

ويقول: "يمكن ابتلاع العلكة، ولكن لا يُنصح بذلك؛ لأنها لم تنتج لهذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك جميع منتجي العلكة أخذوا خطر ابتلاع العلكة بالاعتبار. أي يجب ألا تلحق العلكة أي ضرر بصحة الإنسان في حال ابتلاعها".