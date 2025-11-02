انتبه.. فوائد مكملات أوميغا 3 تزول سريعًا بعد التوقف عن تناولها

كشفت دراسة فنلندية حديثة أن مستويات حمض الإيكوسابنتاينويك، أحد مكونات أوميغا 3، تنخفض بسرعة بعد التوقف عن تناول المكملات، رغم ارتفاعها الحاد أثناء الاستخدام، وفق "ساينس دايلي".