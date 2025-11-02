انتبه.. فوائد مكملات أوميغا 3 تزول سريعًا بعد التوقف عن تناولها

كشفت دراسة فنلندية حديثة أن مستويات حمض الإيكوسابنتاينويك، أحد مكونات أوميغا 3، تنخفض بسرعة بعد التوقف عن تناول المكملات، رغم ارتفاعها الحاد أثناء الاستخدام، وفق "ساينس دايلي".
وشملت الدراسة 38 متطوعًا تناولوا جرعات عالية من المكملات، وتمت مراقبة عينات دمهم قبل وأثناء وبعد الاستخدام.
وأظهرت النتائج اختلافات فردية كبيرة في استجابة الجسم، حيث يمتلك كل شخص ما يشبه "بصمة دهنية" فريدة تحدد طريقة امتصاص الأحماض.
وأوضحت الدكتورة كاتارينا أورني من جامعة هلسنكي أن الحمض يُمتص بكفاءة ويخفض مستويات الدهون في الدم وميلها للالتصاق بجدران الشرايين، ما يقي من تصلبها.
وأكدت أن تأثير أوميغا 3 مؤقت ويتطلب تناولًا مستمرًا للحفاظ على فوائده، مشيرة إلى أن من يبدأ بمستويات منخفضة يحقق أكبر استفادة خلال فترة الاستخدام.