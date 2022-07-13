شرب 4 أكواب من الشاي الأخضر يساعد مرضى السكري على العيش لفترة أطول

توصل باحثون إلى أن شرب أربعة أكواب من الشاي الأخضر بشكل يومي يمكن أن يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على العيش لفترة أطول.
ولوحظ تأثير طول العمر أيضًا في المشاركين الذين شربوا القهوة.
وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور يوجي كوموريتا، من جامعة كيوشو: "لقد أظهرنا أن زيادة استهلاك الشاي الأخضر والقهوة كان مرتبطًا بشكل كبير بتقليل معدل الوفيات لجميع الأسباب".
وتضمّنت التجربة مراقبة صحة ما يقارب 5 آلاف شخص يعانون من مرض السكري من النوع الثاني في اليابان، وكان متوسط أعمارهم 66 عامًا، وطُلب منهم تسجيل عدد المشروبات الساخنة التي يتناولونها يوميًا.
ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة BMJ Open Diabetes Research and Care، أن شاربي القهوة الذين يتناولون فنجانًا واحدًا في اليوم يقللون من خطر الوفاة بنسبة 19%، في حين أن تناول فنجانين على أساس يومي يقلل من المخاطر بنسبة 41%.
لكن الاختلاف الأكبر كان بين المشاركين الذين تناولوا أربعة أكواب من الشاي الأخضر وكوبين أو أكثر من القهوة يوميًا، حيث قللوا من خطر الموت المبكر بنسبة 63%.