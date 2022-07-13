شرب 4 أكواب من الشاي الأخضر يساعد مرضى السكري على العيش لفترة أطول

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة BMJ Open Diabetes Research and Care، أن شاربي القهوة الذين يتناولون فنجانًا واحدًا في اليوم يقللون من خطر الوفاة بنسبة 19%، في حين أن تناول فنجانين على أساس يومي يقلل من المخاطر بنسبة 41%.