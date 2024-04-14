5 ساعات تحت التخدير.. "سعود الطبية" تنهي "معاناة طفلة من ورم ليفي نادر"

واصلت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، تميزها في الممارسات الطبية المعقدة؛ وذلك عندما أنهت معاناة طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام من انتفاخ الوجه في منطقة الفك العلوي الأيسر، وجرى تشخيصه بأنه ورم ليفي نادر غير سرطاني.
وأوضحت "المدينة" أن الفحوصات الطبية أظهرت كتلة صلبة بقياس 5x4 سم تمتد من منطقة الفك العلوي الأيسر إلى جدار الأنف؛ مما أدى إلى انحراف قرنية العين العمودي واضطراب قاعدة الأنف.
وأشارت "المدينة" إلى أنه بالتعاون بين قسم جراحة الوجه والفكين (ممثلًا في الاستشاري ورئيس القسم الدكتور هيثم عبدالله بن تريكي) وقسم الأنف والأذن والحنجرة (ممثلًا في استشاري جراحة أورام الرأس والعنق الدكتور أسيل دوبي)، خضعت المريضة لعملية دقيقة استغرقت 5 ساعات تحت التخدير العام، جرى خلاله مفاغرة كيس الدمع بالأنف باستخدام المنظار لمعالجة العين الدامعة؛ بينما تم اعتماد نهج جراحي داخل الفم للحد من المضاعفات الجراحية؛ نظرًا لصغر سن المريضة.
ونوهت المدينة بأن العملية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث تم استئصال الكتلة من خلال شق اللثة بداخل الفم، مع استئصال عظمي لما حول الورم؛ لضمان إزالة الورم بالكامل؛ مبينة أن الحالة شهدت تحسنًا كبيرًا على الفور بعد العملية، مع انخفاض ملحوظ في انحراف قرنية العين العمودي واستعادة شكل ومحاذاة قاعدة الأنف الطبيعية.