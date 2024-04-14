5 ساعات تحت التخدير.. "سعود الطبية" تنهي "معاناة طفلة من ورم ليفي نادر"

ونوهت المدينة بأن العملية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث تم استئصال الكتلة من خلال شق اللثة بداخل الفم، مع استئصال عظمي لما حول الورم؛ لضمان إزالة الورم بالكامل؛ مبينة أن الحالة شهدت تحسنًا كبيرًا على الفور بعد العملية، مع انخفاض ملحوظ في انحراف قرنية العين العمودي واستعادة شكل ومحاذاة قاعدة الأنف الطبيعية.