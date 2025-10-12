مع تناولها بشروط.. القهوة السوداء "دواء طبيعي" يذيب دهون الكبد ويحميه من التليف

كشف الدكتور شوبهام فاتسيا، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى فورتيس بالهند، عن سر مذهل للقهوة السوداء في محاربة دهون الكبد.
ووفقاً لصحيفة "تايمز ناو"، قال فاتسيا: "القهوة السوداء ليست مجرد طقس صباحي، بل هي دواء للكبد. عندما تشرب دون إضافات، تصبح من المشروبات الطبيعية النادرة التي أثبتت فعاليتها في إذابة دهون الكبد وحمايته من أضراره طويلة الأمد."
ينصح الطبيب بتناول 3 إلى 4 أكواب يوميًا من القهوة السوداء بدون سكر أو حليب، لتحقيق أفضل نتائج في تنظيف الكبد. وشرح أن القهوة تحتوي على مركبات مثل الكافيين وحمض الكلوروجينيك، التي تساهم في حماية الكبد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهو من أسباب مرض الكبد الدهني.
كما أوضح أن هضم الكافيين ينتج مركبًا يسمى الباراكسانثين، الذي يبطئ نمو النسيج الندبي المسبب لتليف الكبد وسرطانه. وأضاف أن القهوة تحتوي على الكاهويل والكافيستول، اللذان يقاتلان سرطان الخلايا الكبدية الأكثر شيوعًا.
أشارت دراسات حديثة إلى أن القهوة السوداء تحفز أكسدة الدهون وتعزز عملية الإزالة الطبيعية للخلايا الدهنية التالفة، المعروفة باسم الالتهام الدهني.
-بدون إضافات: تجنّب السكر أو الحليب لتقليل السعرات الدهنية.
-انتظام في التناول: 3-4 أكواب يوميًا تعطي أقصى فائدة.
-الكافيين أم بدون؟: كلاهما مفيد، حيث معظم الفوائد لا تعتمد على الكافيين.
يُعد هذا المرض من الأكثر شيوعًا، وينتج عن تراكم الدهون في خلايا الكبد. إذا تُرك دون علاج، قد يتطور إلى تليف أو تلف دائم. لكن تغيير نمط الحياة، بممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي وشرب القهوة بانتظام، يمكن أن يعكس الضرر في مراحله المبكرة.