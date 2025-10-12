مع تناولها بشروط.. القهوة السوداء "دواء طبيعي" يذيب دهون الكبد ويحميه من التليف

يُعد هذا المرض من الأكثر شيوعًا، وينتج عن تراكم الدهون في خلايا الكبد. إذا تُرك دون علاج، قد يتطور إلى تليف أو تلف دائم. لكن تغيير نمط الحياة، بممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي وشرب القهوة بانتظام، يمكن أن يعكس الضرر في مراحله المبكرة.