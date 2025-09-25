"البكتيريا الكابوسية " تقلق أمريكا.. تقرير صادم: 70 % زيادة الإصابات بالبكتيريا المقاومة للأدوية

كشفت تقرير حديث لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بـ"البكتيريا الكابوسية " المقاومة للأدوية والمضادات الحيوية في الولايات المتحدة، حيث زادت بنسبة تقارب 70% بين عامي 2019 و2023، وفقاً للوكالة "أسوشيتد برس".
وفقًا لتقرير نُشر في مجلة "حوليات الطب الباطني" (Annals of Internal Medicine)، يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى البكتيريا الحاملة لجين NDM، الذي يتجنب جميع المضادات الحيوية تقريبًا، مما يترك خيارين فقط للعلاج الوريدي المكلف.
حلل التقرير بيانات من 29 ولاية، وسجل 4,341 حالة إصابة بكتيرية مقاومة للكاربابينيم في 2023، ارتفعت حالات الإصابة ببكتريا NDM بنسبة 460%.
وقال الدكتور ديفيد وايس، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيموري: "إن ارتفاع حالات بكتيريا NDM في الولايات المتحدة يُمثل خطرًا جسيمًا ومثيرًا للقلق الشديد."
وحذرت CDC من أن العديد من الأمريكيين قد يكونون حاملين للبكتيريا دون معرفتهم، مما يزيد من خطر انتشارها في المجتمع. وأكدت الدكتورة مارويا والترز، مؤلفة التقرير، أن العدوى الروتينية مثل التهابات المسالك البولية قد تصبح أكثر صعوبة في العلاج.
وأكدت CDC أن بياناتها غير مكتملة، إذ تفتقر العديد من الولايات المكتظة بالسكان (مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك) إلى أنظمة إبلاغ فعّالة. كما وثَّق تقرير آخر من CDC في يونيو 2024 ارتفاعًا مماثلًا في حالات مرض السل غير النمطي في مدينة نيويورك.