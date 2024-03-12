لا بد من الفحص فورًا.. طبيب: الصداع الذي لا يطاق علامة حمراء لأمراض خطيرة

وينصح "مياسنيكوف" أقارب الشخص الذي شُخّصت إصابته بتمدد الأوعية الدموية، بالخضوع للفحص؛ لأن هذا المرض ينتقل وراثيًّا. وتكمن خطورته في أنه غالبًا ما يكون "صامتًا"، ولا يمكن الشعور به بأي شكل من الأشكال. والشخص الذي يشعر بالألم عند ظهور المرض يُعتبر محظوظًا لأنه تلقى تحذيرًا.