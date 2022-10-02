أخصائية تغذية: 9 مصادر لفيتامين "سي" تعزز مناعة الجسم

بروكلي

يحتوي البروكلي، وهو نبات من الفصيلة الصليبية على 89 مجم من فيتامين سي، ويحتوي البروكلي بالفعل على بعض البروتينات اللازمة لنمو العضلات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العمليات التي تحدث في الجسم، 1 كوب يوفر حوالي 3 جرامات من البروتين وهو منخفض، ولكنه مفاجئ بالنسبة للخضروات الخضراء.

ويعد فيتامين ك أحد أهم العناصر الغذائية الموجودة في البروكلي، الذي يساعد في عملية تخثر الدم بالإضافة إلى دعم صحة العظام.